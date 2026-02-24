Devo prelevare 4.500 euro per pagare una sanzione a carico di mia figlia l' ufficio postale smaschera la truffa ai danni di una anziana

Un uomo ha dichiarato di dover prelevare 4.500 euro per pagare una sanzione di sua figlia, ma l’operatore di un ufficio postale ha subito notato anomalie nella richiesta. La donna dietro il banco ha controllato i dettagli e ha scoperto che si trattava di una truffa. La situazione si è risolta grazie alla prontezza dell’operatore, che ha evitato che l’anziana signora cadesse nella trappola. La vicenda resta un esempio di attenzione contro le frodi.

A insospettire la responsabile diversi elementi, come la richiesta di un prelievo di una somma inusuale, il carattere di urgenza e l'insistenza della persona al telefono. Il racconto della direttrice dell'ufficio postale Una truffa ai danni di una anziana signora è stata smascherata, nei giorni scorsi, da un ufficio postale di un piccolo comune della provincia di Chieti. A raccontare i fatti è la direttrice della sede. "In tarda mattinata, quasi a fine turno, un'anziana signora, nostra cliente abituale, è venuta in ufficio per richiedere il prelievo di una somma di denaro piuttosto importante: 4.