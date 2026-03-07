Apre un nuovo asilo e il Comune investe 500mila euro per riqualificare il quartiere

A Limbiate è stato inaugurato un nuovo asilo pubblico, situato tra via Salvo D’Acquisto e via Alleanza. Il Comune ha destinato 500mila euro per interventi di riqualificazione dell’area urbana circostante, migliorando le infrastrutture e gli spazi pubblici nelle vicinanze dell’edificio. La struttura mira a offrire un servizio educativo alla comunità locale e a valorizzare il quartiere.

A Limbiate apre un nuovo asilo pubblico e il comune investe 500mila euro per riqualificare l’area urbana in prossimità dell’edificio, tra via Salvo D’Acquisto e via Alleanza.Il progetto di riqualificazione è stato pensato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la viabilità nel quartiere, che soprattutto negli orari di ingresso e di uscita dei bambini sarà molto frequentato. Il nuovo asilo nido comunale di via Salvo D’Acquisto è attualmente in fase di costruzione ed è stato pensato per essere totalmente green. Per la sua realizzazione il Comune ha impiegato 1,6 milioni di euro di cui la metà, 800mila, sono arrivati dal Pnrr. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Crotone investe nel futuro: 500mila euro per riqualificare spazi pubblici e creare mini-parchi avventura entro il 2026.Crotone si prepara a un 2026 all’insegna del rinnovamento urbano e della sostenibilità ambientale, con un piano ambizioso che investe nel verde... Lavori per 500mila euro per l’asiloSostenibilità e sicurezza in primo piano nelle scelte dell’amministrazione comunale di Bucine per i plessi scolastici del territorio. Contenuti utili per approfondire Apre un nuovo asilo e il Comune investe.... Temi più discussi: A Padula una nuova sezione nell'asilo nido, questa mattina il taglio del nastro; Open Day, l’Asilo Nido Comunale di Luino apre alle famiglie il 7 marzo; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Proseguono i lavori per il nuovo asilo di via Leone a Cesenatico. Apre i battenti il nuovo asilo nido: Una risposta a tante famiglieAperto il nuovo asilo nido 0-3 anni, realizzato con un investimento di un milione e 245mila euro, 900mila dei quali provenienti dal Pnrr. L’avvio della nuova struttura scolastica ha anticipato di ... lanazione.it Modica, sopralluogo al nuovo asilo nido di Corso GaribaldiModica, sopralluogo al nuovo asilo nido di Corso Garibaldi. Un nuovo tassello prende forma nel potenziamento dei servizi per l'infanzia ... quotidianodiragusa.it Festa della donna, domani la Provincia apre gratuitamente le porte dei propri siti culturali - facebook.com facebook Verona: il Presidente Mattarella apre i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 x.com