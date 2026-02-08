L’amministrazione comunale di Bucine ha deciso di investire 500mila euro per rinnovare l’asilo del paese. I lavori puntano a migliorare la sicurezza e rendere gli ambienti più sostenibili. La scelta mira a creare uno spazio più confortevole e sicuro per i bambini, con interventi che riguarderanno anche l’efficientamento energetico e la prevenzione di eventuali rischi. Iniziative che cambieranno il volto della scuola nel prossimo futuro.

Sostenibilità e sicurezza in primo piano nelle scelte dell'amministrazione comunale di Bucine per i plessi scolastici del territorio. La giunta guidata dal sindaco Paolo Nannini ha approvato il progetto esecutivo della scuola materna "Coccinella" di Ambra di via Leonardo Da Vinci, destinata a diventare un modello di efficienza energetica e di ambiente in grado di ospitare al meglio i piccoli alunni e il personale. Si tratta di un intervento già programmato sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2024, ma che il municipio si è visto costretto a revisionare a causa dell'aggiornamento dei prezzari regionali 2026.

© Lanazione.it - Lavori per 500mila euro per l’asilo

