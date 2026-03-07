Aleotti Menarini e la tassa sulla pipì per le imprese del farmaco

Durante una presentazione dei dati del 2025 di un grande gruppo farmaceutico, un membro del consiglio ha commentato che la direttiva sulle acque reflue rappresenta una tassa sulla pipì per le imprese del settore. In un contesto di crescente competizione tra Cina e Stati Uniti nel settore farmaceutico, questa affermazione ha attirato l’attenzione sull’atteggiamento dell’Europa in materia.

“La direttiva sulle acque reflue è una tassa sulla pipì”. Lucia Aleotti contro il provvedimento Ue che penalizza il pharma. Mentre la competizione nel pharma tra Cina e Stati Uniti si fa serrata, cosa fa l’Europa? “La direttiva sulle acque reflue è una tassa sulla pipì“, chiarisce Lucia Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, al termine della presentazione dei dati 2025 del Gruppo farmaceutico. “Chiedono alle aziende farmaceutiche di depurare tutti i fiumi d’Europa, perché tracce del farmaco preso dal paziente finiscono nelle urine”, e queste a loro volta nelle acque. “Una politica anti-industriale”, sottolinea Aleotti. “È stato stimato che questa tassa vale 12 miliardi di euro all’anno pagati dalle aziende: vuol dire dieci nuovi farmaci che non verranno sviluppati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

