Pep Guardiola, figura di grande rilievo nel calcio, ha lasciato un'impronta significativa come calciatore e come allenatore. La sua carriera, caratterizzata dal celebre stile tiki taka, riflette un talento indiscusso e una profonda passione per il gioco. Tuttavia, anche un mentore così stimato può attraversare momenti di crisi e riflessione, segnando un percorso complesso e umano oltre le vittorie e i trionfi.

Pep Guardiola è un uomo di per sé meraviglioso. Lo è stato da calciatore, anche nella sua parentesi bresciana con Carletto Mazzone, Roberto Baggio e il Brescia, lo è soprattutto da allenatore. Tre Champions vinte, due con il Barcellona e una con il Manchester City, un’infinità di trofei, e l’esaltazione del tiki taka. Oggi, però, Pep è in crisi. Il Manchester affonda ma i giocatori rimborsano i tifosi. La sconfitta di martedì in Champions col Bodø Glimt è stata il bis del disastro di sabato scorso nel derby con lo United, probabilmente il punto più basso del City 2025-26. Pep in Norvegia ha visto un passo avanti rispetto al derby, ma la scelta della squadra di risarcire i 374 tifosi arrivati fin lì indica quanto disastrosa sia stata ritenuta quella sconfitta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pep Guardiola e il genio smarrito del tiki taka: il ritratto di un uomo meraviglioso e in crisi

I neologismi del calcio del Duemila: parcheggiare il pullman lo coniò Mourinho, tiki-taka nacque per deridere quel giocoNegli anni Duemila, il calcio ha visto emergere numerosi neologismi che hanno arricchito il linguaggio sportivo.

Leggi anche: Il Napoli di Conte la sa lunga: passa dal tiki taka a un serenissimo 5-4-1 senza vergognarsene affatto (Il Messaggero)

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Pep Guardiola svela i due club che non allenerà mai in carriera; Manchester, derby tra opposti: caos United contro 10 anni di Guardiola. E Pep punge i cugini...; Cosa ha detto Pep?: la chiacchierata di Guardiola con Cherki scatena i social dopo la vittoria sul Newcastle; Niente Premier League, siamo inglesi.

Il gelo del Nord e la fine (forse) di un ciclo: Guardiola e il Manchester City irriconoscibiliI tempi sono diventati cupi per il Manchester City e per Pep Guardiola. La sconfitta nel derby contro il Manchester United non è stata che l’ennesima. tuttomercatoweb.com

Anche il City di Guardiola ha l’epidemia infortuni: undici gli assenti contro il Bodø Glimt. E Pep lo sottolineaLa sconfitta nella trasferta al Circolo Polare Artico. Il City senza i gol di Haaland e con Rodri lontano dalla forma migliore, è ben poca cosa. E i giocatori rimborsano novemila sterline ai 374 ... ilnapolista.it

Zlatan Ibrahimovic: «Carlo è stato il miglior allenatore della mia vita. L’ho conosciuto dopo Guardiola, un genio, sì, ma con lui non c’era sintonia. Con Carlo invece sì, subito. Perché Carlo è autentico, umano, uno che capisce prima ancora di parlare.Con lui n - facebook.com facebook