Agricoltori irpini | No a Bruxelles mobilitazione tra la gente

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre a Bruxelles divampa la mobilitazione dei trattori, Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi (MVS) e membro attivo del COAPI, sceglie una forma di protesta diversa, radicata sul territorio e vicina ai cittadini. Vestito da Babbo Natale tra i banchi del mercato, Lauro ha portato le eccellenze della terra irpina per informare i consumatori sui rischi imminenti che gravano sul comparto agroalimentare italiano. “Non sono andato a Bruxelles a fianco dei colleghi francesi semplicemente perché non ci sono i soldi per affrontare certi viaggi,” dichiara con schiettezza Lauro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

