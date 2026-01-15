“La salute vien mangiando“. Prevenzione e benessere all’Università delle Tre Età.

L'Università delle Tre Età di Pioltello propone un percorso dedicato alla prevenzione e al benessere, attraverso lezioni di cucina e degustazioni. L'obiettivo è promuovere uno stile di vita sano, incentivando scelte alimentari corrette e consapevoli. Un'occasione per apprendere pratiche utili alla salute quotidiana, in un contesto che valorizza la formazione e la socialità, per vivere meglio a tutte le età.

Prevenzione e benessere, lezioni di buona cucina e degustazioni lanciate dall' Università delle Tre Età a Pioltello, che punta a fare centro un'altra volta. Dopo il successo delle proposte d'arte e di cultura, si cimenta con un tema entrato ormai nel quotidiano di tutti: " La salute vien mangiando ". Una proposta che promette di consolidare l'avvio della nuova realtà associativa. "Sono soddisfatta – dice la sindaca Ivonne Cosciotti (nella foto) che ha anche la delega alla Cultura - L'Università è decollata e sta riscuotendo un importante successo in termini di partecipazione, a conferma della qualità dell'offerta e del forte interesse della gente per iniziative di valore.

