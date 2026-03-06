WWE | Janel Grant più vicina ai documenti medici pagati da Vince McMahon mentre spinge per la riforma degli NDA

Una novità legale riguarda Vince McMahon e Janel Grant, ex dipendente WWE. Grant ha richiesto accesso a documenti medici che sarebbero stati pagati da McMahon, mentre si impegna nella spinta per modificare gli accordi di non divulgazione. La questione si concentra sulle procedure legali in corso tra le parti coinvolte.

Un nuovo sviluppo legale nella vicenda che coinvolge Vince McMahon e l’ex dipendente WWE, Janel Grant. Grant è sempre più vicina all’ottenimento di documenti finanziari relativi alle sue cure mediche. Secondo documenti depositati in tribunale e riportati da POST Wrestling, la Corte d’Appello del Connecticut ha respinto il ricorso presentato dal dottor Carlon Colker e dalla sua clinica, Peak Wellness Inc., contro una precedente decisione che li obbligava a fornire i registri di fatturazione relativi alle cure di Grant. La questione nasce da un Bill of Discovery presentato da Grant presso la Corte Superiore del Connecticut. Si tratta di uno strumento legale che consente di ottenere prove prima di avviare una causa tradizionale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

