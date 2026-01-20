Henry Cavill sarebbe perfetto | i fan deI Signore degli Anelli lo vogliono in questo ruolo iconico

Mentre prosegue lo sviluppo del prossimo film del franchise, The Hunt for Gollum, i fan stanno facendo sentire la propria voce sul possibile nuovo volto di uno dei protagonisti della saga I fan de Il Signore degli Anelli stanno chiedendo a gran voce che Henry Cavill faccia rientro nel mondo del fantasy nei panni di un personaggio iconico che tornerà protagonista del prossimo film, The Hunt for Gollum. L'idea che Cavill, già star di The Witcher, interpreti Aragorn, l'erede di Isildur nel prossimo film de Il Signore degli Anelli si è fatta strada in seguito alle voci secondo cui Viggo Mortensen, che ha interpretato il personaggio nella trilogia originale Il Signore degli Anelli, non tornerà nel cast. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

