Vivere veloci morire quasi | gli Aerosmith e l’arte dell’eccesso nel rock americano

Negli anni Settanta, Boston non era ancora conosciuta come la capitale del rock duro americano, ma gli Aerosmith iniziavano a guadagnare popolarità. La band si caratterizzava per uno stile energico e un atteggiamento spesso oltre i limiti, incarnando l’arte dell’eccesso tipica del rock di quegli anni. La loro musica e il loro modo di vivere riflettevano una scena musicale in rapido fermento e piena di sfide.

C'era un momento, nei primi anni Settanta, in cui Boston non era ancora la capitale del rock duro americano. Poi arrivarono cinque ragazzi con capelli lunghi, jeans strappati e una voglia di bruciare tutto che avrebbe cambiato le regole del gioco per sempre. Gli Aerosmith non inventarono il rock and roll dell'eccesso — quello lo aveva già codificato Keith Richards con il suo sangue — ma lo portarono a un livello di spettacolo e autodistruzione che ancora oggi fa alzare il sopracciglio. Steven Tyler e Joe Perry si incontrarono nel 1970 e capirono immediatamente di parlare la stessa lingua: quella del rischio, del volume, dell'intensità senza filtri.