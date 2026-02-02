Aragosta immortale o quasi E secondo gli psichiatri ci insegna pure come vivere

L’aragosta, uno dei crostacei più amati in cucina, ha sorpreso gli scienziati. Secondo gli psichiatri, questo animale potrebbe insegnarci qualcosa sulla longevità e il modo di vivere. Non si tratta solo di un piatto prelibato, ma di un esempio di resistenza naturale: protegge dal diabete, dall’obesità e dai problemi al cuore. Ora si studia come questa creatura possa aiutarci a capire meglio i segreti della vita lunga.

È uno dei crostacei più apprezzati in cucina. Protegge dal diabete, dall'obesità e da patologie cardiocircolatorie. Il guscio non cresce insieme a lei, perciò lo cambia: una lezione per l'uomo. Si tratta di uno degli alimenti più buoni e al contempo eleganti che possiamo mettere nel piatto, appartiene al genere di crostacei decapodi della famiglia delle Palinuridae e alla specie Elephas, dunque il suo nome zoologico è Palinurus elephas. Che, tradotto, diventa aragosta mediterranea, aragosta spinosa comune, aragosta spinosa europea o, più semplicemente, aragosta.

