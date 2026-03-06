Villaggio dei Ragazzi tensione in Regione Fondazione a rischio chiusura

In Regione si accende il dibattito sulla situazione del Villaggio dei Ragazzi, la fondazione di Maddaloni che da anni si occupa di attività educative e assistenziali nella provincia di Caserta. La questione riguarda la possibile chiusura dell’ente, al centro dell’attenzione pubblica e delle discussioni politiche. La notizia ha suscitato reazioni e interrogativi sulla sua stabilità futura.

Santangelo propone emendamento da 2,2 milioni, Villano chiede trasparenza e commissariamento. Appello bipartisan per salvare le attività e garantire gli stipendi dei dipendenti Si accende il dibattito sul futuro del Villaggio dei Ragazzi, la storica fondazione di Maddaloni che da anni svolge attività educative e assistenziali sul territorio casertano. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vincenzo Santangelo, ha annunciato la prossima presentazione di un emendamento alla legge di bilancio 20262028 per chiedere il ripristino della somma di 2,2 milioni di euro, tagliata dall'attuale manovra: "Il solo milione di euro previsto per quest'anno è insufficiente a garantire le attività del Villaggio – sottolinea Santangelo – e rischia di costringere la Fondazione a chiudere i battenti.