Regione taglia 1.2 milioni al Villaggio dei Ragazzi Così si decreta la morte della Fondazione

La regione ha deciso di tagliare 1,2 milioni di euro al Villaggio dei Ragazzi, una decisione che ha suscitato forti polemiche. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha definito questa scelta come un colpo fatale per la Fondazione, accusando apertamente che con questa misura si potrebbe decretare la fine dell’ente. La decisione è stata presa durante l’approvazione del disegno di legge di bilancio in giunta.

Santangelo attacca Fico e sfida Aveta sull'eredità di don D'Angelo. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia denuncia la riduzione dei fondi in bilancio "Così si decreta la morte del Villaggio dei Ragazzi". È un atto d'accusa frontale quello lanciato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo dopo l'approvazione in giunta del disegno di legge di bilancio che, all'articolo 18, destina un milione di euro alla Fondazione fondata da Salvatore D'Angelo. Nel mirino del consigliere finisce direttamente il presidente della Regione, Roberto Fico, indicato come leader della maggioranza che ha approvato la manovra. "Con questo taglio si decreta la fine del Villaggio – afferma Santangelo –.