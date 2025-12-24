Si presentano in 8 mila al concorso pubblico per 187 posti | la prova si svolge sulla pista d’atterraggio dell’aeroporto e a sorvegliare i candidati ci pensano i droni

Dove si può svolgere un concorso al quale sono iscritti ben otto mila candidati? In India hanno trovato la soluzione. Per ovviare al record di aspiranti al bando che metteva in palio 187 posti, lo stato indiano di Odisha ha allestito come aula a cielo aperto la pista d’atterraggio dell’aeroporto di Jamadarpali. Davanti a un numero così elevato di aspiranti non era possibile svolgere la prova in una struttura tradizionale. Le autorità hanno così deciso di utilizzare la pista aeroportuale per gestire al meglio la logistica. In India, il livello di concorrenza per l’assunzione in un posto pubblico è elevatissimo e, secondo le stime, appena il 2% degli iscritti al concorso riuscirà a vincere il bando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

