La Valtellina a ITB Berlino | vetrina mondiale dopo le Olimpiadi
La Valtellina partecipa a ITB Berlino, uno dei più grandi appuntamenti del settore turistico a livello mondiale. Alla fiera sono presenti oltre 5.800 espositori provenienti da tutto il mondo, mentre si stimano più di 100.000 visitatori, con una maggioranza di provenienza internazionale. L’evento si svolge in questa occasione dopo le Olimpiadi, offrendo alla regione una piattaforma internazionale per promuovere le proprie attrazioni.
Oltre 100.000 visitatori attesi, più della metà provenienti dall’estero, 5.800 espositori da tutto il mondo e 2.700 giornalisti accreditati: sono i numeri di ITB Berlin, la Borsa Internazionale del Turismo che dal 3 al 5 marzo 2026 riporta la Valtellina sotto i riflettori internazionali. APF. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Borghi Etruschi in fiera all’ITB Berlino 2026: intervista a Francesca TotoLa DMO Borghi Etruschi è impegnata dalla primavera del 2023 ad oggi, con continuità, a promuovere tutte le Destinazioni Etrusche della Regione Lazio.
Contenuti e approfondimenti su La Valtellina a ITB Berlino: vetrina...
Argomenti discussi: La Valtellina a ITB Berlino: vetrina mondiale dopo le Olimpiadi.
Fiere di settore: la Valtellina a ITB Berlino27 febbraio 2026 Oltre 100.000 visitatori, più della metà provenienti da fuori Germania, circa 5.800 espositori da tutto il mondo e 2.700 giornalisti accreditati: sono alcuni dei numeri di ITB Berlin, ... primalavaltellina.it
La Puglia a Berlino per esporre le sue bellezze turisticheDesk dedicati a 16 imprese pugliesi, tour operator e strutture ricettive qualificate. Giunto alla 60ª edizione, Itb-Internationale Tourismus Börse ospita 190 paesi ... rainews.it