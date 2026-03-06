Ultimi sondaggi politici venerdì 6 marzo pre-Referendum tonfo per FdI Lega e FI | centrodestra a picco col Pd

Venerdì 6 marzo, in vista del Referendum, i sondaggi politici mostrano un calo di consensi per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico registra un aumento. Secondo le rilevazioni, il centrodestra si trova in difficoltà con una perdita di voti, mentre il partito di opposizione si mantiene stabile o in crescita. Questi dati riflettono le intenzioni di voto degli italiani in questa fase pre-elettorale.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 6 marzo? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

