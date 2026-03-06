Tutto quello che c’è da sapere sulla kombucha

La kombucha è una bevanda ottenuta dalla fermentazione di tè zuccherato grazie a uno scoby, una coltura composta da lieviti e batteri. Si tratta di una bevanda che sta diventando sempre più popolare, anche tra chi non ha mai avuto a che fare con questa tipologia di prodotto. Per prepararla, si utilizza tè o infuso, zucchero e lo scoby, che avvia il processo di fermentazione.

Partiamo dalla base, quella che serve anche a chi non ha mai visto un scoby in vita sua. La kombucha è tè fermentato: tè (o infuso), zucchero e uno scoby, ovvero una coltura simbiotica di lieviti e batteri che avvia la fermentazione. I lieviti trasformano gli zuccheri, i batteri lavorano sugli acidi, e quello che nasce è una bevanda leggermente frizzante, acidula, ricca di probiotici, salutare per l'intestino e soprattutto viva. Quando si parla di kombucha artigianale bisogna ricordarsi una cosa semplice ma fondamentale: è un prodotto estremamente sensibile. Un equilibrio delicato tra ingredienti, temperature e fermentazione, e il risultato non è mai identico.

