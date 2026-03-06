Eleazaro Rossi ha dichiarato che tutto è un colpo di fortuna e che nessuno merita realmente qualcosa, aggiungendo che bisogna sperare che le cose durino il più a lungo possibile perché, spesso, non succede. Ha commentato anche la propria fede, affermando che fino a circa diciannove anni era il centro della sua vita, mentre ora si trova in una fase di sospensione e prevede di riprendere l’argomento intorno ad aprile 2031.

Il comico ripercorre la sua carriera nell’intervista a Fanpage: dal video virale su Facebook alle critiche ai programmi tv, fino alla filosofia sulla fortuna e il merito. “A Le Iene facevo letteralmente il pagliaccio” Dalla fede che per lui “da zero a diciannove anni la fede per me è stata il centro di tutto” (“ora mi trovo in un “trentennio di sospensione, verso aprile 2031 riprenderò in mano l’argomento. Nel frattempo la religione mi è indifferente”), a quella clip su Facebook del 2019 che lo ha reso noto. Uno dei riferimenti della comicità di oggi, Eleazaro Rossi, si è raccontato in una ricchissima intervista a Fanpage. Quello fu talento o un colpo di fortuna? “Colpo di culo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutto è un colpo di culo. Nessuno merita davvero qualcosa. Devi sperare che duri il più a lungo possibile. Colpo di scena: non dura quasi mai…”: l’ironia di Eleazaro Rossi

