Almeno 178 dollari per Scozia–Haiti minimo 4mila per la finale | è bufera per i prezzi folli dei biglietti per il Mondiale 2026

I prezzi dei biglietti per il Mondiale 2026 stanno scatenando polemiche, con cifre che raggiungono i 178 dollari per Scozia–Haiti e almeno 4mila per la finale. La questione ha suscitato un forte malcontento tra tifosi e appassionati, evidenziando un clima di insoddisfazione che va oltre le decisioni arbitrali o i sorteggi.

Un’aria di feroce malcontento soffia con veemenza sul calcio mondiale. Nulla a che vedere con arbitraggi o sorteggi sfortunati. A scuotere la comunità dei tifosi di tutto il globo sono i prezzi dei biglietti per il Mondiale 2026, resi pubblici lo scorso giovedì e già al centro di una delle più dure contestazioni degli ultimi anni. A guidare la protesta è Football Supporters Europe (FSE), l’associazione riconosciuta dalla UEFA e dal Consiglio d’Europa che rappresenta tifosi da tutto il continente: per loro, le nuove tariffe non sono solo ingiuste. Sono un “ tradimento monumentale ”. Il motivo? L’aumento, definito “fuori controllo”, dei costi per assistere alla Coppa del Mondo che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate. Ilfattoquotidiano.it Si tratta di un programma che offre visti statunitensi accelerati agli stranieri facoltosi che possono permettersi di pagare almeno 1 milione di dollari - facebook.com facebook Sono 15 le sportive ad aver guadagnato almeno 15 milioni di dollari tra montepremi e introiti degli sponsor Il tennis domina la classifica: ???? ???????? ??????????: ???? ??$ ?????????? ??????????????????: ???? ??$ ???? ?????? ??????????????: ????,?? ??$ ???? Eileen Gu (sci acrobat x.com © Ilfattoquotidiano.it - Almeno 178 dollari per Scozia–Haiti, minimo 4mila per la finale: è bufera per i prezzi folli dei biglietti per il Mondiale 2026