Maria Sol Messi sorella minore di Leo Messi ferita in un'incidente stradale | ustioni e fratture

Maria Sol Messi, sorella minore del calciatore Leo Messi, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a causa di un malore mentre era alla guida del suo SUV. L’incidente ha causato ustioni e fratture. La notizia, confermata dalle fonti ufficiali, evidenzia le condizioni di salute di Maria Sol, attualmente sotto le cure mediche.

La 2P ha portato lo spirito del Natale in Piazza Santa Maria di Castello Durante l’evento dedicato alla cittadinanza “La Cargoslitta di Babbo Natale”, i ragazzi del corso di Arti Bianche si sono messi alla prova allestendo, preparando e servendo un buffet nat - facebook.com facebook

Messi X Di Maria. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.