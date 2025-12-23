Maria Sol Messi sorella minore di Leo Messi ferita in un'incidente stradale | ustioni e fratture

Maria Sol Messi, sorella minore del calciatore Leo Messi, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a causa di un malore mentre era alla guida del suo SUV. L’incidente ha causato ustioni e fratture. La notizia, confermata dalle fonti ufficiali, evidenzia le condizioni di salute di Maria Sol, attualmente sotto le cure mediche.

La sorella di Leo Messi, Maria Sol, è stata coinvolta in un brutto incidente stradale mentre era alla guida del suo SUV: un malore l'ha fatta andare a sbattere, provocandole ustioni e fratture. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

