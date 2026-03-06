Dal 30 maggio al 5 ottobre sarà attivo il nuovo collegamento ferroviario tra la Svizzera e la riviera romagnola, con un treno che collega Faenza alla Svizzera. L'iniziativa riguarda un’opportunità per il settore turistico locale e si inserisce in un progetto di collegamento diretto tra i due territori. La tratta sarà operativa per tutta l'estate e l'inizio dell'autunno.

Un’opportunità da cogliere in chiave turistica per il territorio faentino. Dal 30 maggio al 5 ottobre sarà operativo il nuovo collegamento su rotaia tra la Svizzera e la riviera romagnola. Un treno Eurocity diretto Zurigo-Rimini, frutto della collaborazione tra Trenitalia e la Federazione Ferroviaria elvetica, collegherà le due città in otto ore, e tra le fermate lungo la linea Adriatica ci sarà anche Faenza. Una novità accolta con soddisfazione dagli assessorati regionali al turismo e ai trasporti in capo rispettivamente a Roberta Frisoni e Irene Priolo le quali hanno dichiarato: "Il collegamento ferroviario internazionale è una bella notizia che tutti i territori potranno e dovranno saper cogliere, creando servizi e proposte ad hoc per accogliere i turisti svizzeri che scenderanno in treno nella nostra regione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treno Faenza-Svizzera. Opportunità per il turismo

