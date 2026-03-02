Dalla Svizzera il treno del turismo in partenza l’Eurocity Zurigo-Rimini | le tappe in Emilia Romagna

Dal 30 maggio al 5 ottobre, un treno Eurocity collegherà ogni giorno Zurigo e Bologna. Il servizio, proveniente dalla Svizzera, attraverserà diverse tappe in Emilia-Romagna, offrendo un collegamento diretto tra la città svizzera e quella italiana durante la stagione estiva e autunnale. La tratta sarà operativa per tutta la durata del periodo indicato, senza interruzioni quotidiane.

Bologna, 2 marzo 2026 – Dal 30 maggio fino al 5 ottobre l’ Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni. Secondo la Regione, è “un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici dalla Svizzera, offrendo un viaggio senza cambi”. I nuovi collegamenti, frutto della collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, “rappresentano un ulteriore passo in avanti nel potenziamento della mobilità internazionale verso le destinazioni turistiche regionali, che puntano da anni sulla qualità del servizio e sulla sostenibilità del trasporto su ferro”. “Un altro tassello della strategia regionale, che punta a unire mobilità, turismo e sostenibilità – sottolineano le assessore regionali al turismo, Roberta Frisoni, e ai trasporti, Irene Priolo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Turismo, parte un nuovo collegamento ferroviario dalla Svizzera alla Romagna: le tappe del trenoL’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026.

