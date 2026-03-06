Trattori a Roma gli agricoltori presentano diffida contro l’accordo Ue-Mercosur
Gli agricoltori romani hanno consegnato una diffida ufficiale contro l’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur. La loro protesta si fa sentire anche nella capitale, dove esprimono il dissenso nei confronti delle trattative in corso. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle azioni di protesta degli agricoltori italiani contro questa intesa.
La protesta degli agricoltori contro l’intesa commerciale tra Unione europea e Mercosur arriva anche a Roma. Trattori in piazza all’Eur. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
