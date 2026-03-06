Tra seminari e workshop, il programma si presenta molto articolato. Anna Paola Concia, coordinatrice del Comitato Organizzatore, afferma che Didacta non è mai stata così grande. L’evento si svolge con numerosi incontri e attività che coinvolgono diversi professionisti del settore. La manifestazione si svolge in più giorni e si tiene in varie location, attirando un vasto pubblico interessato all’educazione.

"Didacta non è mai stata così grande". Parola di Anna Paola Concia, Coordinatrice del Comitato Organizzatore. "Il programma scientifico di INDIRE conta 506 eventi formativi, 313 seminari e 193 workshop. Inoltre, sono aumentate anche le aziende espositrici, giunte a 700". Tante le novità. "Per la prima volta si farà formazione anche al personale amministrativo, e ci saranno gli Eventi Speciali, tra cui spicca un incontro rivolto agli amministratori locali, in collaborazione con ANCI Toscana". L’Intelligenza Artificiale in classe "avrà due sale tematiche, in cui scoprire il suo uso a scopo didattico, il plurilinguismo, la blockchain e la robotica educativa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tra seminari e workshop: "Un programma molto articolato"

