La serie “Illuminate” torna con quattro ritratti di donne che hanno lasciato il segno in Italia. Questa volta, le protagoniste sono Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni, interpretate da altrettante attrici italiane. Ogni episodio si concentra sulle figure di queste donne, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro vita e carriera.

Illuminate Ornella Muti -ph Laura De Meo La nuova stagione di “Illuminate” racconta Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni attraverso lo sguardo di quattro attrici italiane. La settima stagione di “Illuminate”, la docu-serie di Rai Cultura dedicata alle grandi protagoniste italiane del Novecento, torna su Rai3 da domenica 8 marzo in seconda serata con quattro nuovi ritratti femminili. Un progetto che, anno dopo anno, si conferma uno dei percorsi più significativi del racconto al femminile della televisione italiana. A guidare gli spettatori in questo viaggio sono quattro attrici d’eccezione: Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro, ciascuna chiamata a interpretare e restituire la vita di una donna che ha lasciato un segno profondo nella storia del Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Torna “Illuminate”: quattro ritratti di donne che hanno segnato l’Italia

Le donne che hanno segnato la scienzaCi sono donne che hanno guardato dove nessuno aveva mai osato prima: chi verso i confini del Sistema Solare, chi dentro i segreti più intimi della...

I suoni che hanno segnato l’anno: i dischi che hanno rivoluzionato la musica globale nel 2016Il 2016 si è chiuso con un’eco che non si spegnerà presto: il suono di un’epoca che si concludeva, e insieme ne annunciava un’altra.