Torna Illuminate | quattro ritratti di donne che hanno segnato l’Italia
La serie “Illuminate” torna con quattro ritratti di donne che hanno lasciato il segno in Italia. Questa volta, le protagoniste sono Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni, interpretate da altrettante attrici italiane. Ogni episodio si concentra sulle figure di queste donne, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro vita e carriera.
La nuova stagione di "Illuminate" racconta Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni attraverso lo sguardo di quattro attrici italiane. La settima stagione di "Illuminate", la docu-serie di Rai Cultura dedicata alle grandi protagoniste italiane del Novecento, torna su Rai3 da domenica 8 marzo in seconda serata con quattro nuovi ritratti femminili. Un progetto che, anno dopo anno, si conferma uno dei percorsi più significativi del racconto al femminile della televisione italiana. A guidare gli spettatori in questo viaggio sono quattro attrici d'eccezione: Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro, ciascuna chiamata a interpretare e restituire la vita di una donna che ha lasciato un segno profondo nella storia del Paese.
