le donne che hanno segnato la scienza

Marie Curie, pioniera della radioattività, ha rivoluzionato la chimica e la fisica, vincendo due premi Nobel e aprendo nuove strade alla ricerca scientifica.

Ci sono donne che hanno guardato dove nessuno aveva mai osato prima: chi verso i confini del Sistema Solare, chi dentro i segreti più intimi della materia vivente. In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, UniTre di Barga e Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga invitano la cittadinanza a un incontro speciale, un viaggio a due tappe che promette di incantare e far riflettere. Due protagoniste, due rivoluzioni. L’incontro metterà a confronto due giganti della ricerca: Amalia Ercoli Finzi (foto): La "Signora delle Comete". Prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, ha guidato la missione Rosetta, portando un pezzo di ingegno italiano su una cometa a milioni di chilometri dalla Terra e Rosalind Franklin: La "Dark Lady" del DNA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

