Torna a Firenze Ciokoflò il festival del cioccolato

A Firenze torna Ciokoflò, il festival dedicato al cioccolato. La piazza Santa Croce si anima con espositori e laboratori, mentre le bancarelle offrono assaggi e creazioni artigianali. Le strade si riempiono di visitatori che passeggiano tra le bancarelle, respirando l’odore intenso del cacao. L’evento dura diversi giorni e coinvolge produttori locali e appassionati di dolci.

Il cuore di Firenze si prepara a trasformarsi in un laboratorio a cielo aperto dove l'aroma del cacao avvolge la storia, invitando i passanti a perdere il senso del tempo tra le architetture di piazza Santa Croce. Varcare la soglia di Ciokoflo', in programma dal 12 al 15 marzo, significa immergersi in un'esperienza sensoriale che va oltre la semplice degustazione, offrendo un contatto diretto con i maestri cioccolatieri e pasticceri italiani e internazionali e una carrellata di eventi ed esperienze.