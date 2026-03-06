Napoli le ultime in vista del Torino | Gilmour dal 1' sorpresa Olivera

A Napoli, si preparano le ultime novità in vista della partita contro il Torino. Gilmour partirà titolare fin dall’inizio, mentre Olivera si accomoderà in panchina come sorpresa. Rispetto alla sfida con Verona, ci sono tre variazioni nella formazione: Milinkovic-Savic torna tra i pali, mentre De Bruyne e Anguissa sono stati relegati in panchina.

Panchina extralusso, non ancora extralarge come vorrebbe Antonio Conte. Però intanto c'è più gusto a sapere che, in caso di necessità, ci sono carte di prestigio da giocarsi per cambiare il volto del match. Kevin De Bruyne e Frank Anguissa tornano a disposizione dopo quattro lunghissimi mesi di assenza. Un palliativo per non pensare che anche stasera sarà ancora emergenza totale a centrocampo: Lobotka e McTominay sono out, toccherà a Gilmour e Elmas garantire geometrie e pressione, interdizione ed equilibrio. Insomma, la squadra nata per esaltare il talento dei Fantastici 4 si troverà per la prima volta senza neanche uno di questi nell'undici titolare.

