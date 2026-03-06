Thuram al bivio | l’Inter apre alla cessione ma ci sono quattro ostacoli per l’addio del francese

L’Inter ha aperto alla possibilità di cedere Thuram in vista della prossima estate, ma ci sono quattro ostacoli che complicano un’eventuale partenza. Il club non considera il giocatore incedibile, tuttavia le circostanze e le condizioni attuali rappresentano delle difficoltà per un trasferimento. La situazione rimane in bilico, con decisioni che devono ancora essere prese.

Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram al bivio: l’Inter apre alla cessione ma ci sono quattro ostacoli per l’addio del francese Inter, i 4 ostacoli alla cessione di Thuram: variabile MondialeIl francese è arrivato in nerazzurro a parametro zero nell’estate di tre anni fa. Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: avviati i primi contatti. Ci sono due ostacoli importanti nella trattativaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Aggiornamenti e notizie su Thuram al bivio l'Inter apre alla.... Temi più discussi: Iddrissou fa il Thuram, Marello il Dimarco. E l'Inter prepara il futuro; Dalla finale di Champions al rischio eliminazione ai playoff: uscire col Bodo sarebbe un fallimento per l'Inter?; Juve, allarme dalla Premier per Thuram: Liverpool e United puntano il francese per giugno. Inter, la fine di un’era europea: Thuram e Barella sotto accusa, i sostitutiL'Inter si trova al bivio del suo futuro: la sconfitta contro il Bodo/Glimt sembra la fine di un ciclo europeo per i nerazzurri ... sportface.it Thuram verso l’esclusione dai convocati: no infortuni, scelta tecnicaLe ultime Inter news riguardano il calo di rendimento di Marcus Thuram, a rischio esclusione dai convocati della Francia per i Mondiali ... interlive.it #Inter - #Chivu ritrova #Bonny, che partirà dalla panchina: il tecnico nerazzurro si affiderà alla coppia #Thuram- #Esposito col #Milan Unico assente all’antivigilia del derby capitan #Lautaro, che prosegue nel lavoro personalizzato x.com Calciomercato.it. . THURAM VIA DALL'INTER I QUATTRO ostacoli alla cessione del francese: VARIABILE Mondiale - facebook.com facebook