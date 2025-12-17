Ci è caduto dentro morte atroce Orrore in Italia trovato così dai figli

Un grave incidente si è verificato a Bagnolo di Piano, Reggio Emilia, dove un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere caduto in una vasca di liquami all’interno di un’azienda agricola. L’accaduto, avvenuto martedì 16 dicembre, ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tragico incidente mortale nel pomeriggio di ieri, martedì 16 dicembre, a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo essere caduto in una vasca dei liquami all'interno di un'azienda agricola. A scoprire il corpo senza vita dell'anziano sono stati i figli, proprietari della struttura agricola in cui si è verificato il dramma. L'uomo si chiamava Antonio Chiozzi ed era uscito per una semplice commissione prima della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'85enne sarebbe precipitato nella cisterna dei liquami per cause in corso di accertamento, senza riuscire a mettersi in salvo.

