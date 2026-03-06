Matteo Canzi, conosciuto come Teo, si è aggiudicato la vittoria di MasterChef 2026. Durante la finale, ha conquistato il giudizio della giuria e ha ricevuto i complimenti per le sue capacità culinarie. La proclamazione ha suscitato un'esplosione di entusiasmo tra il pubblico presente in studio. Il giovane brianzolo, studente di International Marketing di 24 anni, ha ricevuto una pioggia di coriandoli dorati.

Protagonista con lui della tesissima finale, in un inaspettato scontro a due, Carlotta, 25 anni: a trionfare lo studente brianzolo La proclamazione è avvenuta al termine dell’ultima puntata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Il suo nome è stato urlato da Antonino Cannavacciuolo, giudice della gara culinaria insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Protagonista con Teo della tesissima finale, in un inaspettato scontro a due, Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne oss di Bassano del Grappa e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Amica.it

Teo vince MasterChef 2026: la proclamazione e l'esplosione di gioia

Teo vince MasterChef Italia 2026 e trasforma una passione nata tra le mura di casa in una vittoria televisiva destinata a cambiargli la vita.

Matteo Canzi, detto Teo, aveva dato prova delle sue capacità fin dai casting, stupendo Antonino Cannavacciuolo.

