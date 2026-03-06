Matteo Canzi, detto Teo, di 24 anni, ha vinto la quindicesima edizione di Masterchef Italia. Il giovane di Olgiate Molgora è uno studente di International Marketing e ha conquistato il titolo durante la finale del talent culinario. La vittoria è stata annunciata al termine della trasmissione, che ha visto partecipanti provenienti da tutta Italia competere per il premio.

Anzi, fin da subito, quando ai casting il giovane brianzolo aveva dato prova delle sue capacità, stupendo Antonino Cannavacciuolo per la sua precisione maniacale (aveva controllato con grande attenzione i gradi della cottura del suo petto d'anatra) e Giorgio Locatelli per le sue conoscenze tecniche, lui che aveva saputo far sfoggio di una gastrique, una salsa francese agrodolce piuttosto complessa. Per Teo, che ha iniziato a cucinare accanto a sua nonna, ma che ha avuto la folgorazione per la cucina solo qualche anno fa, quando a Natale ha preparato per la sua famiglia un Filetto alla Wellington («È stata la mia prima ricetta tecnicamente complessa ed era riuscita molto bene, quindi questa è la mia strada», raccontava) non è solo una vittoria professionale, ma anche personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Masterchef Italia 15: vince Matteo Canzi, detto Teo, ed è una bella notizia

Trionfo lecchese a MasterChef: Matteo Canzi vince l'edizione 15 e conquista 100mila euroIl 23enne di Olgiate Molgora ha battuto in finale Carlotta con il menù "Tutto di me": in studio anche il papà Marco, vicepresidente di Acinque È...

MasterChef Italia 15, vince Teo: il 24enne brianzolo trionfa nella finale più imprevedibileFinale piena di colpi di scena a MasterChef Italia: il 24enne brianzolo Teo vince battendo Carlotta e conquista 100.

Il meglio della terza serata | MasterChef Italia 15

Una selezione di notizie su Masterchef Italia.

Temi più discussi: Perché non è detto che a Masterchef 15 vinca il migliore; Chi potrebbe vincere Masterchef Italia 15 (secondo noi) e perché; MasterChef Italia 15 ha incoronato il suo nuovo campione...; MasterChef 15, stasera la finale: anticipazioni e recap sui finalisti Carlotta, Dounia, Matteo e Teo.

Matteo Canzi vince MasterChef 15: il video del momento della proclamazione e la gioia incontenibileUna finale incredibile, a MasterChef Italia, che ha incoronato il 24enne Matteo Canzi, trionfatore di questa edizione . La proclamazione nell’ultimo appuntamento del cooking show prodotto da Endemol S ... video.corriere.it

MasterChef Italia 15, la finale in diretta: il vincitore è Teo, i menù del faccia a faccia con Carlotta e cosa è successoMasterChef Italia15 diretta finale. Il 23enne è riuscito a sconfiggere, nel corso del duello conclusivo, Carlotta. maridacaterini.it

#MatteoCanzi (Teo) vince la quindicesima edizione di #MasterChef Italia. In finale ha battuto Carlotta. - facebook.com facebook

TEO È IL VINCITORE DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DI MASTERCHEF ITALIA #MasterChefIt x.com