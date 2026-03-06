Dybala della Roma si è infortunato durante l’allenamento di ieri mattina. L’argentino è stato portato a Villa Stuart per un intervento al ginocchio sinistro. La lesione ha richiesto un’operazione, che potrebbe mettere fine alla sua stagione. La squadra aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Tegola Dybala. L’argentino è a Villa Stuart per operarsi al ginocchio sinistro, dopo lo stop nell’allenamento di ieri mattina. La decisione è stata ovviamente presa di concerto con il club giallorosso. Trattasi di tratta di un intervento mininvasivo di artroscopia esplorativa, con cui si farà luce sulle cause dei continui problemi al ginocchio. Tempi di recupero ancora incerti, ma si parla di un possibile rientro fra un meseun mese e mezzo in caso di semplice lesione al menisco. Come specifica ‘AsRomaLive.it’, “nel caso in cui fossero coinvolti i legamenti, la sua stagione potrebbe addirittura finire qui”. I continui guai fisici de ‘La Joya’ potrebbero comunque spingere la Roma a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tegola Dybala per la Roma: operazione al ginocchio, rischio stagione finita

Infortunio Dybala, tegola per la Roma di Gasperini: l'argentino si opera al ginocchio. Ultimissime novità sulle sue condizioni

