Storie di Sport Dopo 44 anni Gigi Fresco si autoesonera dalla Virtus Verona | è un record

Dopo 44 anni alla guida della Virtus Verona, Gigi Fresco ha deciso di autosospendersi dalla squadra. La sua scelta segna la fine di un lungo periodo di gestione, rendendo questa uscita una delle più significative nel calcio italiano. La decisione è stata annunciata ufficialmente, interrompendo così un’esperienza durata quasi mezzo secolo.

Dopo 44 anni sulla stessa panchina, Gigi Fresco decide di farsi da parte. Una scelta che ha il sapore della storia e che chiude – almeno sul piano formale – una delle avventure più longeve del calcio italiano. Il presidente-allenatore della Virtus Verona si è infatti autoesonerato, promuovendo alla guida tecnica il suo vice Tommaso Chiecchi. Un margine pesante che rende la corsa salvezza una vera e propria impresa.

