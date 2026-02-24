Fiuggi in scena Lo strano caso del Dottor Fingus
Il teatro di Fiuggi ha accolto “Lo strano caso del Dottor Fingus” sabato 7 marzo, creando un’atmosfera di mistero e suspense. La causa è stata la partecipazione di numerosi spettatori che hanno seguito attentamente la scena, catturati dagli indizi nascosti e dai colpi di scena. La serata ha coinvolto il pubblico in un gioco di ruolo interattivo, con scene che si sono susseguite tra suspense e divertimento. La rappresentazione si è conclusa con un finale sorprendente.
Sabato 7 marzo 2026, alle ore 20:00, la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà un evento unico e coinvolgente: "Lo strano caso del Dottor Fingus"Una cena con delitto tra suspense, indizi nascosti e colpi di scena. dove nulla è come sembra!A cura dell'associazione Visit Alta.
