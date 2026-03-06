Sovranità digitale europea l’Italia in prima linea | Serafino Sorrenti vicepresidente dell’Edic

L’Italia si impegna attivamente nella promozione della sovranità digitale europea, con Serafino Sorrenti che ricopre il ruolo di vicepresidente dell’Edic. Il paese sta rafforzando la propria presenza nelle iniziative volte a raggiungere un’autonomia tecnologica e digitale a livello comunitario. Questa partecipazione evidenzia l’interesse italiano nel contribuire allo sviluppo di politiche e progetti europei nel settore.

L'Italia rafforza la propria presenza nelle strategie europee per l'autonomia tecnologica e digitale. Il nostro Paese, infatti, avrà un ruolo di primo piano nel nuovo Edic (European Digital Infrastructure Consortium), il consorzio europeo incaricato di sviluppare il cloud sovrano dell'Unione europea. A rappresentare l'Italia ai vertici del progetto sarà Serafino Sorrenti, capo della Segreteria tecnica del sottosegretario Alessio Butt i, che assumerà la vicepresidenza esecutiva del consorzio. Una nomina che rafforza la posizione italiana all'interno delle politiche europee dedicate allo sviluppo delle infrastrutture digitali strategiche. L'inziativa nasce con l'obiettivo di costruire un'infrastruttura cloud europea capace di garantire maggiore autonomia tecnologica all'Unione, riducendo la dipendenza da provider extraeuropei.