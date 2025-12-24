Macron accusa gli Stati Uniti | Misure intimidatorie contro la sovranità digitale europea

Il presidente francese Emmanuel Macron punta il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli di adottare comportamenti intimidatori nei confronti dell'Europa sul terreno della sovranità digitale. Al centro della polemica c'è il divieto di soggiorno deciso da Washington verso cinque personalità europee impegnate nella regolazione dei colossi del web, tra cui l'ex commissario Ue Thierry Breton. Secondo il capo dell'Eliseo, si tratta di atti che rientrano chiaramente nella categoria della coercizione nei confronti dell'autonomia europea. Una presa di posizione netta, affidata a un messaggio pubblicato su X, con cui Macron ha voluto ribadire la linea di fermezza della Francia sul tema della regolamentazione digitale e dei rapporti transatlantici.

Macron: le restrizioni Usa dei visti contro Breton e altri cittadini europei sono atti d’intimidazione - (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato le misure di restrizione dei visti adottate dagli Stati uniti contro Thierry Breton e altri quattro cittadini europei, d ... askanews.it

Macron, 'dagli Usa misure intimidatorie contro la sovranità digitale europea' - Il divieto di soggiorno pronunciato dagli Stati Uniti nei confronti di cinque personalità europee impegnatesi per la regolazione dei colossi del web, tra cui l'ex commissario ... msn.com

