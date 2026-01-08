La sfida tra Juve Stabia e Pescara, valida per la diciannovesima giornata di Serie B, vede le vespe in zona playoff e i delfini in fondo alla classifica. In questo articolo trovi dove seguirla in tv e streaming, le formazioni e il pronostico aggiornato. Analizzeremo i dati e le tendenze per offrire una valutazione obiettiva sull’esito della partita.

Juve Stabia-Pescara è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Juve Stabia in piena zona playoff e Pescara ultimo. Basterebbe questo, forse, per parlare di un match indirizzato in cadetteria. E potrebbe davvero essere così perché nonostante quelli che sono stati i problemi societari, i campani si sono messi alle spalle tutto e hanno ripreso a giocare bene e vincere. Merito di un gruppo sano e unito. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A differenza di un Pescara che non è riuscito fino al momento e in nessun modo a trovare la propria identità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Juve Stabia-Pescara: tre volte di fila lo stesso risultato

