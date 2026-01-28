La spesa in Toscana diventa sempre più cara. I prezzi sono saliti così tanto che, ormai, una famiglia si ritrova a spendere oltre 530 euro al mese solo per fare la spesa. I clienti lo notano ogni giorno, davanti agli scaffali dei supermercati. Lo scontrino si fa più pesante e le difficoltà per le famiglie aumentano di conseguenza.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Anche i più distratti, davanti allo scaffale del supermercato, se ne sono accorti: la spesa costa sempre di più e lo scontrino, alla fine, pesa come non mai. Nell’ultimo anno le famiglie toscane hanno dovuto mettere in conto oltre 530 euro al mese per acquistare i principali prodotti alimentari, con un aumento medio del 14 per cento rispetto al 2021. Un balzo che colpisce i beni più comuni della dieta quotidiana, dal pane alla pasta, dalle passate di pomodoro al latte, dal tonno in scatola ai surgelati, fino ai cereali per la colazione. Emblematico il caso del caffè tostato, il cui prezzo è arrivato quasi a raddoppiare nel giro di pochi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inflazione in Toscana, la stangata sugli scaffali: oltre 530 euro al mese per fare la spesa

