Saldi in Sicilia la Cidec | Ogni famiglia spenderà circa 200 euro quasi 40 in più rispetto allo scorso anno
Secondo la Cidec Sicilia, i saldi estivi prevedono una spesa media di circa 200 euro per famiglia, quasi 40 euro in più rispetto allo scorso anno. Il presidente regionale Salvatore Bivona indica un miglioramento rispetto al 2023, con un incremento dei consumi che riflette una ripresa più solida per il settore commerciale nell’isola. Questi dati evidenziano un trend positivo per il commercio siciliano durante la stagione dei saldi.
“La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più per famiglia”: lo afferma il presidente regionale della Confederazione Italiana esercenti commercianti Sicilia Salvatore Bivona, in merito ai saldi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
