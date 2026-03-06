Si festeggia per il Lotto a Napoli | la miglior vincita a via Giacinto Gigante
A Napoli si è festeggiato per la vincita più alta dell’estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo, centrata in un punto vendita di via Giacinto Gigante. Il premio ha superato i 26.000 euro, ottenuto grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale. La vincita è stata confermata da Agipronews.
