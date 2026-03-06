Serie A stasera Napoli-Torino apre la 28° giornata | dove vederla e probabili formazioni

Stasera si gioca Napoli-Torino, primo anticipo della 28ª giornata di Serie A. La partita si terrà allo stadio del Napoli e sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme televisive. Le formazioni ufficiali vengono annunciate poco prima del fischio d'inizio dai due allenatori, che hanno deciso le scelte di formazione. Le probabili formazioni sono state rese note e si aspettano le ultime novità prima del calcio d'inizio.

In campo Napoli-Torino nel primo anticipo della 28° giornata di campionato. Ecco le scelte dei due tecnici Torna in campo il Napoli. Stasera, ore 21.00, i partenopei sfidano il Torino allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. Il Napoli vogliono rimettere punti preziosi tra se e la Roma che scalpita, cercando di sfruttare un eventuale passo falso del Milan, impegnato domenica sera nel derby contro la capoclasse Inter. Dopo un periodo di flessione, i partenopei hanno evitato la batosta contro l'Hellas Verona, trovando il gol vittoria a tempo scaduto grazie al redivivo Lukaku, che però deve ancora trovare la perfetta forma fisica per provare a riprendersi il posto, che è attualmente occupato da Hojlund, titolare inamovibile. Napoli - Torino, ultime valutazioni per ConteStasera al Maradona Milinkovic - Savic dovrebbe tornare tra i pali. Olivera preferito a Beukema in difesa. Centrocampo con Gilmour e Elmas. Sal Da Vinci stasera canterà al Maradona prima di Napoli-Torino È stato invitato dal Napoli, allo stadio saranno quasi in cinquantamila per l'anticipo contro la squadra granata.