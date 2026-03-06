Serie A guaio per la Roma | Dybala out per due mesi

La Roma ha annunciato che Paulo Dybala rimarrà fuori dal campo per circa due mesi a causa di un infortunio. L’attaccante giallorosso non prenderà parte alle partite della squadra durante questo periodo. La notizia riguarda direttamente la rosa della formazione romana, che dovrà fare a meno di lui nelle prossime gare ufficiali.

Niente Paulo Dybala per la Roma. Per i prossimi due mesi circa, l’attaccante giallorosso non potrà giocare. L’argentino è stato sottoposto oggi, 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perché tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. L’esame ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà quindi seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane. La sua assenza rappresenta una tegola non da poco per Gian Piero Gasperini, che non lo avrà a disposizione in match clou come l’andata e il ritorno di Europa League contro il Bologna. Per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

