Genoa-Roma due mesi dopo | la Roma cresce in attacco De Rossi ritrova fiducia

Due mesi dopo, Genoa-Roma si presenta con la Roma che mostra miglioramenti in attacco e Daniele De Rossi che ritrova fiducia. L’ultima partita del 2025 si è disputata il 29 dicembre, con De Rossi che ha affrontato per la prima volta in carriera la squadra con cui aveva giocato tutta la vita, questa volta nei panni di avversario.

Due mesi dopo il 3-1 dell'Olimpico, la Roma continua a viaggiare nelle zone alte della classifica e segna di più. Il Genoa di Daniele De Rossi, però, è cresciuto e arriva alla sfida con maggiore fiducia Il 29 dicembre, nell'ultima partita del 2025, Daniele De Rossi affrontava per la prima volta in carriera la Roma da avversario. In quell'occasione la squadra guidata da Gian Piero Gasperini indirizzò subito la gara in discesa con tre gol nei primi trenta minuti, gestendo poi il match fino al 3-1 finale. All'epoca De Rossi era arrivato sulla panchina rossoblù da poche settimane e stava ancora cercando di riorganizzare una squadra reduce da un avvio di stagione complicato.

