Approvato il bilancio del Comune di Alta Val Tidone

Nell’ultima seduta prima delle festività natalizie, il Comune di Alta Val Tidone ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il piano delle opere pubbliche. Un passo importante che conferma l’impegno dell’amministrazione nel realizzare le promesse elettorali e nel seguire le linee programmatiche, garantendo stabilità e sviluppo per il territorio.

Arriva nell'ultima seduta prima delle festività natalizie l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del piano opere pubbliche del Comune di Alta Val Tidone che «proseguono con efficacia nel solco degli impegni assunti in campagna elettorale e nelle linee programmatiche.

