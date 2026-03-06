Se l’Inter vince il derby lo scudetto può arrivare già ad aprile | la data da segnare

Il prossimo fine settimana si svolgerà il derby di Milano tra Milan e Inter, con calcio d'inizio alle 20:45 di domenica 8 marzo. Questa partita potrebbe rappresentare un punto decisivo per la corsa allo scudetto, considerando le posizioni in classifica e le implicazioni sul campionato. Se l’Inter ottiene la vittoria, potrebbe essere molto vicino al traguardo già ad aprile.

Scudetto Inter. Il prossimo weekend sarà decisivo per la Serie A. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 andrà infatti in scena il derby di Milano tra Milan e Inter che potrebbe avvicinare definitivamente lo scudetto dell’Inter. I tifosi nerazzurri iniziano già a chiedersi quando può vincere lo scudetto l’Inter e quale potrebbe essere la data della festa. A dieci giornate dalla fine del campionato l’Inter guida la classifica con dieci punti di vantaggio sui rossoneri. In caso di vittoria nella stracittadina, i nerazzurri salirebbero a +13, un margine che a nove giornate dal termine della stagione apparirebbe estremamente difficile da recuperare. Anche un pareggio, in realtà, potrebbe risultare favorevole alla squadra di Cristian Chivu, che manterrebbe invariato il distacco e resterebbe comunque in una posizione di grande vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudettoTra tormenti e lamenti basta poco per scoprirsi vincenti: con 10 punti da amministrare da qui alla fine del campionato, Cristian Chivu si avvicina a...

