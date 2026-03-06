Se l’Inter vince il derby lo scudetto può arrivare già ad aprile | la data da segnare

Il prossimo fine settimana si svolgerà il derby di Milano tra Milan e Inter, con calcio d'inizio alle 20:45 di domenica 8 marzo. Questa partita potrebbe rappresentare un punto decisivo per la corsa allo scudetto, considerando le posizioni in classifica e le implicazioni sul campionato. Se l’Inter ottiene la vittoria, potrebbe essere molto vicino al traguardo già ad aprile.

Scudetto Inter. Il prossimo weekend sarà decisivo per la Serie A. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 andrà infatti in scena il derby di Milano tra Milan e Inter che potrebbe avvicinare definitivamente lo scudetto dell’Inter. I tifosi nerazzurri iniziano già a chiedersi quando può vincere lo scudetto l’Inter e quale potrebbe essere la data della festa. A dieci giornate dalla fine del campionato l’Inter guida la classifica con dieci punti di vantaggio sui rossoneri. In caso di vittoria nella stracittadina, i nerazzurri salirebbero a +13, un margine che a nove giornate dal termine della stagione apparirebbe estremamente difficile da recuperare. Anche un pareggio, in realtà, potrebbe risultare favorevole alla squadra di Cristian Chivu, che manterrebbe invariato il distacco e resterebbe comunque in una posizione di grande vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudettoTra tormenti e lamenti basta poco per scoprirsi vincenti: con 10 punti da amministrare da qui alla fine del campionato, Cristian Chivu si avvicina a...

Una raccolta di contenuti su Inter vince.

Temi più discussi: Cosa succede se Inter-Bodo/Glimt finisce 2-0: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona; Cosa serve all'Inter per passare contro il Bodo Glimt e cosa succede in caso di pareggio al 90'; L'Inter e il tesoro del doblete. Scudetto e coppa Italia valgono 23 milioni; Ranocchia sicuro: Se l'Inter vince il Derby ha in mano lo Scudetto, altrimenti... Chivu non mi ha stupito, mai avuto dubbi.

Pagina 2 | Ranocchia sicuro: Chivu non mi ha stupito. Inter, dopo Bodo c'è un grande vantaggioL’ex difensore è stato compagno di squadra dell'attuale tecnico nerazzurro: Pesa il ko di Lautaro, ma ci sono tante soluzioni ... tuttosport.com

Ranocchia sicuro: Chivu non mi ha stupito. Inter, dopo Bodo c'è un grande vantaggioL’ex difensore è stato compagno di squadra dell'attuale tecnico nerazzurro: Pesa il ko di Lautaro, ma ci sono tante soluzioni ... tuttosport.com

Resta il tabù derby, considerando che l'Inter non ne vince uno da quello della seconda stella. Proprio Chivu cerca un successo che riequilibrerebbe uno storico non troppo favorevole x.com

L’Inter vince la causa contro IC Markets, che sarebbe dovuto diventare sponsor di manica per 14,3 milioni di euro in 3 anni nel 2020. Versarono appena 2,5 milioni e poi fecero causa all’Inter per risoluzione illegittima, chiedendo la restituzione dei 2,5 mln e 5 - facebook.com facebook