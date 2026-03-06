Scattano i playoff di Superlega | Perugia favorita quanto equilibrio nei quarti!

Sono iniziati i playoff della Superlega maschile di volley, segnando l’inizio della fase decisiva della stagione. Perugia è considerata la squadra favorita, mentre i quarti di finale mostrano un equilibrio tra le squadre qualificate. La regular season si è conclusa da poco, lasciando spazio alle sfide che determineranno chi si contenderà lo scudetto.

Si alza il sipario sulla fase più attesa della stagione: iniziano i playoff della Superlega maschile di volley, il momento in cui si decide la corsa allo scudetto dopo una regular season intensa e combattuta. Le migliori otto squadre del campionato si affrontano nei quarti di finale al meglio delle cinque partite, con gara1 in programma tra sabato 7 e domenica 8 marzo. A presentarsi ai playoff con i favori del pronostico è la Sir Susa Vim Perugia, dominatrice della stagione regolare con 58 punti, frutto di 20 vittorie in 22 partite e di un impressionante bilancio di 63 set vinti e appena 20 persi. Proprio Perugia aprirà il programma dei quarti di finale sabato alle 21. LIVE Perugia-Milano 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 10-11 equilibrio nel secondo set! 15-18 Sbaglia anche Caneschi la battuta, palla in rete.