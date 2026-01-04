LIVE Perugia-Milano 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 10-11 equilibrio nel secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Sbaglia anche Caneschi la battuta, palla in rete. 14-18 Finisce lunga la battuta di Ben Tara. 14-17 Risponde Perugia con un bellissimo muro si Reggers! Si sbloccano gli umbri. 13-17 Che botta di Reggers in parallela! Milano vola alla ricerca del set! 13-16 MURO DI CANESCHI! Non passa stavolta Ishikawa. Milano cerca di scappare via. 13-15 Recine insacca la palla fra muro e rete, +2 di Milano adesso! 13-14 ACE DI ICHINO! Che bella battuta in zona di conflitto! 13-13 Mani fuori sfruttate bene da Reggers. 13-12 Torna avanti Perugia con la diagonale stretta di Ishikawa che aggira il muro a tre! 12-12 Ben Tara trova una bellissima parallela! Che potenza nel braccio del tunisino! 11-12 Tanti errori al servizio, anche Semeniuk manda la palla a rete.

La Sir Perugia fatica ma batte Milano (3-1) e resta sola al comando - Fatica non poco, ma vince e si prende tre punti pesantissimi la Sir Susa Vim Perugia che ieri ha battuto 3-

GAME DAY - EPISODIO 14 | SuperLega Sir Susa Scai Perugia Allianz Milano Domenica 4 gennaio – 16:00 Pala Barton Energy, Perugia (PG)

#SerieA1Tigotà Milano apre il 2026 con tre punti, Perugia a secco: Cuneo vince in tre set Le meneghine superano Macerata con Akimova, Piva, Kurtagic, Diop piega le umbre che restano penultime Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://w - facebook.com facebook

