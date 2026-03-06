Sbandate | il live set teatrale di Mimosa Campironi

Cosa: Sbandate, concerto teatrale che unisce musica rock e narrazione civile sulla condizione femminile.. Dove e Quando: Sala Black dello Spazio Diamante, 11 marzo alle ore 20.30.. Perché: Per immergersi in una storia potente e necessaria, che utilizza l’energia del rock per illuminare zone d’ombra della storia europea.. Il palcoscenico dello Spazio Diamante si prepara ad accogliere una performance che rompe gli schemi del teatro tradizionale. L’11 marzo, il pubblico romano potrà assistere a Sbandate, un live set teatrale che, attraverso la voce e l’energia di Mimosa Campironi, si trasforma in un atto di resistenza contro l’oblio. Non un semplice monologo, ma un’architettura sonora e drammaturgica, capace di trasformare il dolore e la memoria in un’esperienza fisica, viscerale e, soprattutto, collettiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

