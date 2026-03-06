Saronno si scioglie il gruppo dei City Angels | stop al presidio in città

A Saronno, i City Angels hanno deciso di smantellare il proprio gruppo dopo un’attività di poco più di un anno. La decisione comporta la cessazione del presidio nel centro cittadino e la fine delle attività svolte sul territorio. La fine del gruppo è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa scelta.

Temi più discussi: Pochi volontari e incomprensioni con Varese, si scioglie il gruppo dei City Angels di Saronno; Saronno, si scioglie il gruppo dei City Angels: stop al presidio in città; Saronno si scioglie il gruppo dei City Angels | stop al presidio in città. Saronno, si scioglie il gruppo dei City Angels: stop al presidio in cittàSi conclude dopo poco più di un anno l'esperienza dei City Angels a Saronno. Il gruppo locale dell'associazione di volontariato, attivo dal gennaio 2025, ... ilnotiziario.net Pochi volontari e incomprensioni con Varese, si scioglie il gruppo dei City Angels di SaronnoIl gruppo cittadino era stato fondato nel gennaio dell'anno scorso. La comunicazione data dalla sindaca in Commissione sicurezza ... varesenews.it City Angels Saronno si sciolgono dopo un anno per mancanza di volontari e difficoltà organizzative.